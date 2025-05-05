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Özgür Özel'e saldıran cani Selçuk Tengioğlu CHP'li belediyeden yardım alıyormuş! "Yemek kartı vermedikleri için sinirliydim" demişti

Çocuklarını öldürüp hapisten çıktıktan sonra bir de CHP Genel Başkanı Özel'e çirkin bir saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu hakkında ortaya çıkan detaylarla infial yaratmaya devam ediyor. 66 yaşındaki cani ilk ifadesinde "yemek kartı alamadığı için CHP'ye sinirli olduğunu" söylemişti. Saldırmadan önce kaldığı pansiyonda çay içip sohbet ederken görüntülenen saldırganın CHP'li belediyeden yardım aldığı ortaya çıktı.

Özgür Özel'e saldıran cani Selçuk Tengioğlu CHP'li belediyeden yardım alıyormuş! "Yemek kartı vermedikleri için sinirliydim" demişti

Son zamanlarda siyaset sahnesinde artan gerilime dünkü çirkin saldırı adeta tuz biber ekti. Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkışta 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğradı. Özel saldırının ardından "Hiç kimseye bir kırgınlığım yok. İşimizi yapıyoruz. Bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa, biz ölümü göze alıp cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık" dedi.

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"YEMEK KARTI VERMEDİĞİ İÇİN CHP'YE SİNİRLİYDİM"

Hakkında korkunç detaylar ortaya çıkan Tengioğlu, ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dedi.

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SALDIRIDAN ÖNCE KAMERAYA YANSIDI

Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı otelde saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.

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CHP'Lİ BELEDİYEDEN YARDIM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Tengioğlu'nun CHP'li Beyoğlu Belediyesinden yardım aldığı belirlendi. Halktv.com.tr'nin aktardığı detaylara göre Tengioğlu geçen şubat ayında belediyeye başvurduktan sonra adres olarak Çukur mahallesinde bir evi gösterdi. Tengioğlu'nun da bu evde 4-5 kişiyle birlikte kaldığı ifade edildi. Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal yardım araştırmacıları Tengioğlu ile görüşme yaptı.

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Tengioğlu, ekipler ile yaptığı görüşmede maddi gelirini 0 olarak beyan etti. Tengioğlu'nun o tarihten bu yana kendisi CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden ayni yardım aldığı ve genel sağlık sigortasından yararlandığı aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre Tengioğlu her ay Kasımpaşa'daki sosyal markete giderek aylık olarak kendisine tanınan 200 puanlık hakkı ile alışveriş yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; dün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özgür Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

EVLATLARINI ÖLDÜREN BİR CANİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Beyoğlu Belediyesi Selçuk Tengioğlu
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