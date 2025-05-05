SON DAKİKA | Özgür Özel'e saldırıda yeni gelişme! Pansiyon sahibi de gözaltına alındı

Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun konakladığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tengioğlu'nun saldırıdan önce kaldığı pansiyonda çay içip sohbet ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

SALDIRGANIN BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre; saldırganın banka hesapları inceleniyor. Söz konusu saldırıyla ilgili 'Menfaat şüphesi'ni araştıran Emniyet, özellikle saldırının arkasında maddi doneler var mı yok mu buna bakıyor.

Emniyet'in araştırmasını bu yönde derinleştirdiği öğrenildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan gözaltındaki saldırganın gözaltı süresi 1 gün uzatılırken, yeni ifadesi de ortaya çıktı: "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım"