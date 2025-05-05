Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrası Mehmet Ali Kulat uyardı: Tüm siyasiler dikkatli olmalı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışı 66 yaşındaki sabıkalı Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. 2004 yılında cinnet geçirerek iki çocuğunu öldüren ve iki çocuğunu da yaralayan Selçuk Tengioğlu'nun bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği merak konusu oldu.

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel Programında, Özgür Özel'e yapılan saldırı konuşuldu. Avukat Mustafa Kemal Çiçek, "Normalde bu şahsın 2029’da çıkması gerekiyor” derken, Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, yeni saldırı ihtimallerine dikkat çekti.

"NORMALDE BU ŞAHSIN 2029'DA ÇIKMASI GEREKİYOR!"

Avukat Mustafa Kemal Çiçek “Suçun işlendiği o tarihte bizim ceza yasamız, 765 sayılı eski yasamız. 2005 haziran tarihinde Yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Suç tarihi 2004, o dönemde öldürme fiili verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet olacağı ifade ediliyor. 25 yıl yatması gerekiyor ama süre yine dolmuyor. Normalde bu şahsın 2029’da çıkması gerekiyor. Ama pandemiden dolayı da tahliye edilmiş olabilir. Bu serbest kalacak biri değil. Ceza İnfaz Yasası çok önemli.” dedi.

"TÜRKİYE KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Türkiye kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat şunları kaydetti:

"Saldırı anını birkaç kez izledim. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle siyasiler, ülkemizi karıştırmaya çalışanların hedefinde olan insanlar ve hepsinin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bu kişinin elinde başka bir yaralayıcı alet olsaydı farklı konular konuşuyor olurduk. Koruma zaafı olduğunu düşünüyorum, buradan ders çıkarmak lazım.

"DAHA BAŞKA OLAYLAR OLABİLİR"

Toplumdaki kardeşliğin üstüne atılmış bir dinamit gibi. Bugün bir bakanımızla oturduğumuz sırada saldırıdan haberim oldu. Özgür Özel'den bağımsız olarak söylüyorum. Bugünlerde benzer bir kısım olaylar olabilir. Daha başka olaylar olabilir. Hep endişe duyduğumuz bir süreç. Yasaları uygulama konusunda herkes dikkatli olmalı. Yapanın yanına kalmamalı."

"ZAMANLAMA AÇISINDAN CİDDİ BİR PROVOKASYON"

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, "Zamanlama açısından ciddi bir provokasyon. Güvenlik açığını sorgulamak gerekir. Amacı daha farklı da olabilirdi." ifadelerini kullandı.