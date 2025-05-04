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Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı! "Tek tek tespit edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Lideri Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı! "Tek tek tespit edeceğiz"
Begüm Özkaynak

Bakan Yerlikaya "Paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz dedi.

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

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Özgür Özel Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı saldırı
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