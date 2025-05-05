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ÖZEL | Özgür Özel'e saldırıda 'Menfaat' şüphesi! İstanbul Emniyet'i araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

CHP lideri Özgür Özel'e saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP liderine yumruk atan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun banka hesaplarını mercek altına alan İstanbul Emniyet'i araştırmasını derinleştirdi. Mynet'in edindiği bilgilere göre; 'Menfaat şüphesi' üzerinde yoğunlaşan Emniyet, Tengioğlu'nun banka hesaplarını incelemeye alırken; özellikle saldırının arkasında maddi doneler var mı yok mu buna bakılıyor.

ÖZEL | Özgür Özel'e saldırıda 'Menfaat' şüphesi! İstanbul Emniyet'i araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL-ERSEL YILDIRIM | Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

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İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP, ŞARTLI TAHLİYE OLMUŞ

CHP lideri saldırı sonrası başını tutarak yere doğru çökerken, yakın korumaları hemen saldırgana müdahale etti. Gözaltına alınan saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ve 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu da yaraladığı ortaya çıktı. Katil, müebbet hapis cezası alırken; 2020'de şartlı tahliye olduğu öğrenildi.

Söz konusu saldırıya tüm kesimlerden tepki gelirken, gözler ise saldırganın kimliğine ve arka planına çevrildi.

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SALDIRGANIN BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın Emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre; saldırganın banka hesapları inceleniyor. Söz konusu saldırıyla ilgili 'Menfaat şüphesi'ni araştıran Emniyet, özellikle saldırının arkasında maddi doneler var mı yok mu buna bakıyor.

Emniyet'in araştırmasını bu yönde derinleştirdiği öğrenildi.

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GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan gözaltındaki saldırganın gözaltı süresi 1 gün uzatılırken, ilk ifadesi de ortaya çıktı.

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Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İLK İFADESİ: PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi.

Tengioğlu'nun “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

SALDIRI ÖNCESİ ÇAY İÇİP, SOHBET ETMİŞ

Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Tengioğlu'nun otelden ayrılmadan önce bir süre çay içip sohbet ettiği görülmüştü.

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Özgür Özel CHP istanbul emniyet müdürlüğü saldırı
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