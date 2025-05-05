Özgür Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Otelde çay içip sohbet etmiş

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÖZEL'İ ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Sözcü'deki habere göre; CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun, Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde Özel’i adım adım takip ettiği belirlendi.

Özel'in koruma ekibiyle birlikte AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti.

Saldırganın koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü.

Tören bitimine kadar bekleyen Selçuk Tengioğlu çirkin saldırıyı ise Özel'in AKM çıkışında yaptı.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇAY İÇİP SOHBET ETMİŞ

Öte yandan Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kahvaltı yaptıktan sonra çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

"GÖRDÜĞÜM ANDA DA SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

66 yaşındaki Tengioğlu, ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırgan Tengioğlu saldırıdan sonra olay yerinde bulunanlar tarafından darp edilmiş, ardından gözaltına alınmıştı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır