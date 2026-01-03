Üst geçitte kar topu atan çocukları dövmüştü! Tutuklandı

Dün Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla alınan kayıtta, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

TUTUKLANDI

Çocukların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin minibüs şoförü Y.T. olduğu belirlendi. Dün gözaltına alınan Y.T., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘yaralama’ suçundan tutuklandı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır