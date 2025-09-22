Üst geçitte otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 ABL 121 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 M 3615 plakalı hafif ticari araç üst geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak dururken, sürücüsü kaza yerinden ayrıldı. Kazada otomobil sürücüsü H.S. ise yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza yerinden ayrılan hafif ticari aracın sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından üst geçit yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır