Üşümezsoy'un '7 büyüklüğünde deprem' uyarısı yeniden gündemde: Peş peşe sarsıntılar sonrası gözler o bölgeye çevrildi!

Denizli’de sabaha karşı meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Yukarıdağdere Mahallesi olan sarsıntı, başta Honaz ve kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Saat 05.56’da meydana gelen deprem, yerin 15,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk sarsıntının ardından bölgede deprem hareketliliği bir süre daha devam etti.

PEŞ PEŞE SARSINTILAR

AFAD verilerine göre, ilk depremin ardından yaklaşık iki saat içerisinde merkez üssü yine Honaz olan 6 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi. Artçıların büyüklükleri 2,1, 3,8, 1,5, 1,1, 2,0 ve 1,2 olarak kaydedildi.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar bölgede kısa süreli endişeye neden olurken, şu ana kadar herhangi bir hasar veya olumsuzluk ihbarı yapılmadığı bildirildi.

DENİZLİ’DEKİ DEPREM SONRASI FAYLAR YENİDEN GÜNDEMDE

GDH'de yer alan habere göre, Denizli’de bugün meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki 6 artçı, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz hafta Üşümezsoy’un Denizli ve çevresindeki faylara ilişkin yaptığı değerlendirmeler de bugünkü sarsıntıların ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Üşümezsoy’un açıklamalarında özellikle Pamukkale Fayı ve Denizli hattına ilişkin değerlendirmeler öne çıkmıştı.

ÜŞÜMEZSOY’UN DENİZLİ AÇIKLAMASI

Denizli’deki deprem hareketliliğinin ardından gözler bölgedeki fay hatlarına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaptığı değerlendirmeler de yaşanan sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Üşümezsoy, Türkiye’deki aktif faylara ilişkin değerlendirmesinde Denizli hattına dikkat çekmişti.

Üşümezsoy, geçmiş yıllarda yaptığı bazı deprem değerlendirmelerinden söz ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“2012'de Erzincan Depremi'nin 20. yılı da basının talep ettiği nerede deprem riski var diye sorunca üç yer söylemişim: Sivrice, Acıpayam ve Yedisu ikisi oldu. Diğer üçüncü bir alan da ise aynı şekilde Sisam Depremi'nden evvel Sisam fayını belirtmiştik."

“PAMUKKALE FAYI” İÇİN 6,5 - 7 ARASI DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Üşümezsoy, geçmişte farklı faylara ilişkin yaptığı değerlendirmeleri anlatırken Denizli çevresindeki faylara ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Keza Foça'da olan depremler korkuturken depremin Midilli güneyinde olduğunu vurguladıktan sonra biliyorsunuz herkes Adalar fayı derken biz Düzce'de olan depremi belirttik ve herkes büyük deprem dediği zaman, 7'nin üzerinde deprem derken biz yalnızca 6 ile 6,5 arasında Silivri-Kumburgaz arasındaki fayın kırılacağını belirttikten sonra daha ilginç olanı kimse Sındırgı'nın adını bilmezken Simav-Sındırgı'yı işaret etmiştik ve bu işaret ettiklerimizin çoğunu haber olarak verilmişti.”

"PAMUKKALE'DE SICAK SULAR BURADAN KAYNAKLANMAKTADIR"

Üşümezsoy’un açıklamasında Denizli hattındaki Pamukkale Fayı da öne çıktı. Fayın 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu öne süren Üşümezsoy, fayın uzanımına ilişkin Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattına dikkat çekti.

Üşümezsoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yani bu anlamda bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale fayı olarak görülmekte ve Pamukkale fayında ki deprem 7'nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında. Yani bu fayın uzanımı Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattında. Tarihsel olarak da burada Laodikeia da depremlerin en çok olduğu bölgedir, Pamukkale'de ve sıcak sular buradan kaynaklanmaktadır. Ve burada Milattan Sonra 40'ta da olan büyük bir deprem tarihsel, antik tarihte de bilinen depremlerdendir."