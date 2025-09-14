HABER

Utah Valisi Cox, Charlie Kirk'ün katil zanlısının yetkililerle işbirliği yapmadığını açıkladı

ABD'de Utah Valisi Spencer Cox, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un yetkililerle işbirliği yapmadığını söyledi.

Utah Valisi Cox, ABC News kanalına verdiği röportajda, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un son durumuna ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Vali Cox, 22 yaşındaki Robinson'un Kirk suikastıyla ilgili olarak, "Yetkililere itiraf etmedi. İşbirliği yapmıyor ama çevresindeki kişiler işbirliği yapıyor, bu bence çok önemli." ifadelerini kullandı.

Robinson'a resmi suçlamaların salı günü yapılacağını belirten Vali, zanlının sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak başta Robinson'un beraber kaldığı iddia edilen cinsiyet değiştirmiş ev arkadaşı dahil etrafındaki kişilerin yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.

CHARLİE KİRK'ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

TRUMP: "CHARLİE, SENİ SEVİYORUZ"

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz" demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

