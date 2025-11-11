Uyarılar peş peşe geldi! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış günlerce sürdürecek

Yurtta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek. İstanbul ve çevre illerde bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını bildirdi.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Öte yandan MGM'nin yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak geçişleri görülecek. Yağışların batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı

Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı

Cuma: 17°C – Hafif yağışlı

Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

