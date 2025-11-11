HABER

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbullular dikkat: Kuvvetli sağanak yağış günlerce sürdürecek

İstanbul’da sıcak hava yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe gelen uyarılara göre, megakentte kuvvetli sağanak cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklar bugünden itibaren mevsim normallerine gerileyerek 16-18 derece bandına inecek. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olması istendi. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Yurtta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek. İstanbul ve çevre illerde bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını bildirdi.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Öte yandan MGM'nin yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak geçişleri görülecek. Yağışların batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı
Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı
Cuma: 17°C – Hafif yağışlı
Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

PERŞEMBE HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

