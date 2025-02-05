Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da beklenen kar yağdı, trafik yoğunluğu arttı

İstanbul için Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı ve kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde ise bazı ilçelerde kar yağışı etkisini iyice artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Arnavutköy, Sarıyer, Mecidiyeköy, Kağıthane'de etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor.

TRAFİK YÜZDE 80!

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.35 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

(DHA-İHA-AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır