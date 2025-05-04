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Uyarılara aldırış etmişti! Traktörüyle akarsuda mahsur kaldı: Çevredekiler yardım çağrısında bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi aniden yükselen Kelkit Çayı'nda traktörünü yıkamak isteyen sürücü mahsur kaldı.

Uyarılara aldırış etmişti! Traktörüyle akarsuda mahsur kaldı: Çevredekiler yardım çağrısında bulundu
Begüm Özkaynak

Niksar ilçe merkezinde yetkililer tarafından günün erken saatlerinde, barajdan çaya su bırakılacağı anons edilerek vatandaşların dikkatli olmaları ve çaya yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı. Uyarılara aldırış etmeyen bir sürücü, traktörünü yıkamak amacıyla çaya girdi. Bu sırada barajdan bırakılan suyun etkisiyle çaydaki su seviyesi kısa sürede hızla yükseldi. Suyun içinde mahsur kalan sürücü, canını kurtarabilmek için traktörünün üzerine çıktı.

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SUDAN ÇIKARILDI

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yakınlardaki bir inşaat firmasına ait ekskavatör, kısa sürede olay yerine ulaşarak zamanında müdahaleyle traktörü ve sürücüsünü sudan çıkardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
traktör akarsu
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