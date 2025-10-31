Uyku testi (polisomnografi) nedir, kimlere yapılır?

Yeterli miktarda uyumamak ya da kalitesiz uyku obezite, yüksek tansiyon, diyabet, kalp krizi ve inme gibi ciddi hastalıkların gelişme riskini artırır. Bununla beraber gün içerisinde yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve ruh hali değişiklikleri de kaçınılmaz hale gelir. Bu noktada uyku problemlerinin nedenini tespit etmek için başvurulan en etkili yöntemlerden biri uyku testi tıbbi adıyla polisomnografidir. Uyku testi kişinin gece boyunca uyurken farkında olmadan yaşadığı durumları detaylı bir biçimde analiz eder. Bu kapsamda uyku testinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı sıklıkla araştırılır.

Uyku testi nedir, kimlere yapılır?

Polisomnografi yani uyku testi, kişinin uykuduğu esnada vücudunda neler olduğunu ayrıntılı şekilde gözlemleyen bir yöntemdir. Bu test sırasında beynin aktivitesi, göz hareketleri, kas kasılmaları, kalp atış hızı, solunum düzeni ve kandaki oksijen seviyesi gibi birçok parametre değerlendirilir. Buradaki amaç uyku apnesi, narkolepsi, REM uykusu davranış bozukluğu ya da kronik uykusuzluk gibi uyku sorunlarını tespit etmektir.

Uyku testi hastane ya da uyku merkezlerinde gerçekleştirilir. Test gece boyunca devam eder. Bu süreç kişinin uyku düzenini anlamak ve altta yatan sorunları saptamak için oldukça önemlidir.

Test esnasında hastanın kafa derisi, yüz, göğüs ve bacaklarına yerleştirilen ince sensörler sayesinde beyin dalgaları, göz hareketleri, kas aktiviteleri, kalp atışları, solunum düzeni ve kandaki oksijen seviyesi sürekli olarak izlenir. Hastaya bağlanan sensörler topladığı verileri anında bir bilgisayara aktarır. Bu sayede uyku boyunca vücutta meydana gelen tüm değişimler kaydedilmiş olur.

Uyku testi nasıl yapılır?

Hastanın doğal uyku düzeninin bozulmaması için ortam sessiz ve konforlu olacak şekilde düzenlenir. Odadaki ışık, sıcaklık ve yatak konforu uykuya engel olmayacak biçimde ayarlanır. Polisomnografi sırasında elde edilen veriler alanında uzman hekimler ve teknisyenler tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenir. İncelemede uyku evreleri, solunum duraklamaları, kas hareketleri, kalp ritmi ve diğer olası anormallikler değerlendirilir.

Test sonuçları genellikle birkaç gün içerisinde rapor haline getirilir. Uzman doktor elde edilen bulgulara göre kişiye özel bir tedavi planı hazırlar. Tedavi planı çeşitli rahatsızlıklara yönelik değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla uyku sorunu yaşayan kişilerin teşhis ve tedavi süreci kapsamında polisomnografi testini yaptırmaları oldukça önemlidir.

Uyku testi uygulanarak tanısı konabilen başlıca rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir:

Uyku apnesi

Narkolepsi

REM uykusu davranış bozukluğu

Huzursuz bacak sendromu

İmsonia (kronik uykusuzluk)

Uyku terörü vb diğer uyku bozuklukları

Polisomnografi uyku esnasında ne olduğunu gördükten sonra söz konusu rahatsızlığı tespit eder. Bu sayede uzman doktorların doğru tedavi yöntemlerini uygulamasına yardımcı olur.