"Uyumaya geldim" dedi, alkollü çıktı

Bursa’da alkol denetimine takılan kamyonet sürücüsü, "Uyumaya geldim" diyerek kendini savundu. 1.10 promil alkollü çıkan sürücü konuşmalarıyla hem polisi hem gazeteciyi güldürdü. Komisere "Yap bir şeyler" diyen sürücü ile trafik ekibinin ilginç diyalogları kameraya yansıdı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı yerlerde alkol denetimleri yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipleri gören kamyonet, ara sokağa girdi. Burada da karşısında ekipleri gören kamyonet sürücüsü Murat Y., "Uyumaya geldim" dedi. Yapılan alkol testinde 1.10 promil alkollü çıkan sürücü, komiser ile konuşmaya başladı. Komisere, "Yap bir şeyler be abi" diyen sürücü, "Yaptık zaten" cevabını aldı. "Arabayı buraya çekip yatacaktım. Arabanın içinde alkol var, ileride içtim. Şuraya çekip yatacaktım" dedi. Komiser ile sohbet eden alkollü sürücü hem polisleri hem de gazeteciyi güldürdü.

"YAKTINIZ BENİ"

Ceza kağıtlarına imza atan Murat Y., "Yaktınız beni. Bir güzellik yapın bari" dedi. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, 25 bin lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine ise 6 ay el konuldu.