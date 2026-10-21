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Danışmanı duyurdu! "Mansur Yavaş'ın aday olmama ihtimali yok"

Seçim gündemde olmasa da kimin aday olacağı her zaman tartışılmaya devam ediyor. En çok merak edilen isimlerin başında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geliyor. Yavaş'ın başdanışmanı son açıklamasında iddialı bir çıkış yaparak, "Aday olmama ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

Danışmanı duyurdu! "Mansur Yavaş'ın aday olmama ihtimali yok"
Ufuk Dağ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başdanışmanı ve eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün'den yeni ve dikkat çeken açıklamalar geldi. Üstün Yavaş’ın henüz karar vermediğini ama Cumhurbaşkanı adayı olacağını vurguladı.

Danışmanı duyurdu! "Mansur Yavaş ın aday olmama ihtimali yok" 1

"EN ÇOK 'ADAY OLACAK MI?' SORUSUYLA KARŞILAŞTIM"

Sözcü'de yer alan habere göre Üstün, geçtiğimiz hafta Adana’da bazı etkinliklere katıldığını belirterek “En çok ‘Yavaş aday olacak mı?’ sorusu ile karşılaştım’’ dedi. Gelecek Partisi kurucuları arasında da bulunan Üstün, Anadolu’da büyük çoğunluğun Yavaş’ın vereceği kararı beklediğini söyledi ve Yavaş’ın adaylıkla ilgili görüşünü şöyle anlattı: “Mansur Başkan ‘Ben hizmeti vatan görevi olarak gördüm, askerlik görevi gibi gördüm. Eğer vatandaş benden böyle bir şey beklerse, milletin benden böyle bir beklentisi olursa ben bunu askerlik görevi sayarım.

"KARARINI VERMİŞ DEĞİL AMA..."

Vatanperver birisinin de askerlikten kaçma gibi bir şeyi olmaz’ diyor. Kendisi şu anda kararını vermiş değil ama bana göre Yavaş’ın aday olmama ihtimali yoktur. Adaylıktan geri duramaz. Yani toplum istiyor, konu kendisinden de çıkmıştır.’’

"YAVAŞ HEPSİNE MAKUL GELİYOR"

Yavaş’ın toplumun her kesiminden destek aldığını kaydeden Üstün, “Millet sahiplenmiş. Bütün muhalefet partileri, hatta AK Parti’den de destek gelir’’ dedi ve şunları söyledi:“Karadeniz AK Parti’nin en güçlü olduğu yerlerden biri, orada da insanların mevcut durumla alakalı müthiş sıkıntıları var, dertleri var. Ama vatandaş intikam duygusuyla hareket edebilecek yeni bir yapının oluşmasını da istemiyor. Seferoğulları, Tellioğulları kavgası gibi insanların perişan olmasını istemiyorlar. Onun için Yavaş hepsine makul geliyor. Bize de şu anda en fazla ihtiyacı olan, bizi yönetecek insanlara ait bir güven duygusudur.”

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş aday
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