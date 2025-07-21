REM uykusu ve REM dışı uyku olmak üzere 2 farklı uyku türü vardır. Vücut bu iki farklı modun arasında geçiş yapmayı tekrarlayan dönemlerde uykuda olur. Hızlı göz hareketi anlamına gelen REM, bu özelliğine rağmen aslında uyku sırasında vücut bir anlamda felç olur. Uykunun belli aşamalarında istemsizce zihinde oluşan görüntüler, duygular ve durumlar rüyalar olarak isimlendirilir. Farklı anlamları bulunan ve insanlara çeşitli mesajlar verdiğine inanılan rüyalar dışında uyku halinde ya da uyur uyanık gibi olan süreçlerde de bazı hisler yaşanabilir. Bu durumlardan biri de uyurken düşüyormuş hissi yaşamaktır.

Uyurken neden düşüyormuş gibi hissederiz? Sebebi nedir?

Kişiler derin bir uykuya dalmak üzereyken bir anda düşüyormuş gibi bir hisse kapılarak silkinebilirler. Çok yaygın bir durum olan uykuya dalma anında düşüyormuş hissi durumunun kaynağı beyinde yer alan iki bölgenin kontrol konusunda çatışma yaşamasıdır. Bu süreçte yaşanan boşlukta düşüyormuş gibi hissetme durumu bilimsel adı ile hipnik seğirme olarak anılır. İnsan beyni, uyku için çevresi ile bağlantısını keserken bu süreçte meydana gelen bir çatışmanın göstergesi bu hipnik seğirme olayıdır.

Beyinde yer alan retiküler aktivasyon sistemi bölgesi, nefes alma fonksiyonu gibi temel gereksinim olan fonksiyonları kontrol etmektedir. Tetikte olma duygusu da bu bölgedeki sistemden gelir. Bunun dışında görme ile ilgili olan optik sinir önünde yer alan bölge de yorgunluğu düzenlemekle görevlidir. Uykuya dalma sürecinde retiküler aktivasyon sistemi insan vücudunun kontrolünü elden bırakır. Denetim ise ventrolateral çekirdeğe geçer.

Bir lambanın kademeli olarak kısılması gibi işleyen bu sistem her zaman olması gerektiği gibi ilerlemeyebilir. Uyanık kalmayı sağlayan enerjilerin kalıntıları aniden yükselişe geçerse seğirtme hareketleri görülebilir. Bu durumun nedeni ve kaynağı tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak bazı araştırmalar sonucunda çeşitli nedenlere ulaşılmıştır.

Meydana gelen seğirmelerin rüya görmekte olan beyinle bir alakası olmadığı bilinmektedir. İnsanların kafalarının içinde bir şeyler patlıyormuş hissi veren sesler duymasına sebebiyet veren çeşitli rahatsızlıklarda da benzeri belirtiler yaşanabilmektedir.

Çok sık karşılaşılan ve neredeyse her insanın yaşadığı uyurken düşüyormuş gibi hissetme durumu çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki insan nüfusunun yaklaşık olarak %70’i bu durumla karşı karşıya kalabilmektedir.

Uykuya dalarken yaşanan düşme hissine istemsiz olarak meydana gelen kas hareketleri neden olmaktadır. Örnek olarak hıçkırık da istemsiz bir şekilde gerçekleşen bir kas hareketidir. Uykuya dalma sırasında yaşanan bu durum için ise uzmanların ulaştığı farklı sonuçlar bulunmaktadır.

İnsanların uykuları sırasında vücudun işlevlerinde bazı değişiklikler yaşanır. Uykunun farklı evrelerinde vücutta yaşanan değişiklikler de birbirlerinden farklılık gösterebilir. Bu durumun bir örneği olarak göz hareketleri gösterilebilir. Uyku sırasında gözler yavaş yavaş hareket eder ve kasların etkinlikleri azalır. Düşme hissi yaşama durumu da uykunun bu kısmında meydana gelir.

Bir başka görüş, bu düşme hissinin basit bir koruyucu refleks olduğu yönündedir. Bu görüşe göre düşme hissi durumu uykuya geçiş sırasında kol ve bacaklardaki kaslarda sinir hücrelerinin doğru şekilde çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Uyku esnasında yaşanan düşme hissi normal bir durum olarak kabul edilse ve çok sık yaşansa da stres, uyku düzensizliği ve çok fazla kafein tüketimi gibi durumların bu probleme neden olabileceği de kabul edilmektedir.