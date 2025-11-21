HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun’un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki şahsın üzerlerinde ve adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 460 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu hapla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucu iki şahsın üzerlerinde ve adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 460 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili Y.D.(38) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.D., tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı 1

Uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baraj dibini temizlerken neye uğradıklarını şaşırdılarBaraj dibini temizlerken neye uğradıklarını şaşırdılar
Belediye binasını taşlamıştı! Tehdit mesajları ortaya çıktıBelediye binasını taşlamıştı! Tehdit mesajları ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.