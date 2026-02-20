Uyuşturucu iddiasına net yanıt! Lal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktı: Edis, Murat Ongun...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat’ta ifadeye çağırılmıştı.

ATK'DE SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Adalet Sarayı’nda verdiği ifadesinin ardından adliyeden ayrılarak uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gelen Denizli, burada saç ve kan örneği verdi. Test veren Lal Denizli, bir süre sonra Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Denizli'nin adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Denizli, “Gizli Kalsın” adlı mekana yaklaşık 10 yıl önce üniversite döneminde gittiğini, “Kütüphane” isimli mekana ise yaklaşık 3 ay önce avukatıyla restorant bölümünde yemek için gittiğini, gece kulübü kısmına çıkmadığını ve uyuşturucuya dair herhangi bir görgüsünün olmadığını söyledi.

Kütüphane isimli yere yapılan operasyonu basından öğrendiğini söyleyen Denizli, kendi ziyaretinin baskından daha eski tarihte olduğunu belirtti.

"MERT VİDİNLİ'YLE MARKA TANITIM DAVETLERİNDE KARŞILAŞTIM"

Denizli, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve malvarlığına el konan Mert Vidinli ile geçmişte marka tanıtım davetlerinde karşılaştığını, uzun süredir irtibatının olmadığını, fuhuş soruşturmasını basından öğrendiğini ifade etti.

Denizli, Burak Altındağ'ın yakın arkadaşı olduğunu, uyuşturucu kullandığını duymadığını, söz konusu partilere katılmadığını, tutuklandığını basından öğrendiğini belirtti.

Denizli, Semiha Bezek’i tanıdığını, Kasım ve Fatih Garipoğlu'nu ise tanımadığını söyledi.

Ceylan Çapa'nın kuzeni olduğunu belirten Denizli, Çeşme’ye sık geldiğini, ailesinin Çeşme’de taşınmazı olmadığını belirtti.

Bilal Can Dilek'in 2016-2019 yılları arasında sevgilisi olduğunu ifade eden Denizli şu an arkadaş olduklarını söyledi. Denizli, Swiss Otel’de eğlence organizasyonu düzenlemediğini, yalnızca Spa ve restorant bölümüne zaman zaman gittiğini ifade etti. Festival sonrası Otel’de organizasyon düzenlemediğini, sanatçı ödemelerinin belediye değil organizasyon firması tarafından yapıldığını belirtti.

Denizli, Edis Görgülü'nün 2024 Ot Festivali’nde sahne aldığını, sanatçı seçimlerinin kurul tarafından yapıldığını, ücret bilgisine sahip olmadığını ifade etti.

"MURAT ONGUN'U TANIYORUM, EMRAH BAĞDATLI'YI TANIMIYORUM"

Murat Ongun’u tanıdığını, Emrah Bağdatlı'yı ise tanımadığını belirten Denizli, siyasi etkinlikler dışında görüşmesinin olmadığını ifade etti.

Denizli, Muzaffer Yıldırım’ı tanıdığını ancak samimi ilişkisi olmadığını, Haldun Demirhisar’ı ise tanımadığını söyledi.

Lal Denizli, tanık S.H.'nin ifadesinde geçen, İzmir’de organize edildiği iddia edilen görüşme ve ihale pazarlığı iddialarını reddetti. 2023’te belediye başkanı olmadığını, adaylığının dahi bulunmadığını vurguladı.

UYUŞTURUCU İDDİASINI REDDETTİ

Uyuşturucu kullandığı iddiasını kesin bir dille reddeden Denizli, savcılıktan test talep ettiğini belirtti.

Öte yandan imar planlarının kendi döneminde kişiye özel yapılmadığını, söz konusu planın 2019’da Bakanlık tarafından hazırlandığını söyledi.

KARŞI HAMLEDE BULUNACAK

Denizli, tüm iddiaların “iftira” olduğunu belirterek şikayetçi olacağını beyan etti.