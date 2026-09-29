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Uyuşturucu imal ve ticareti yapılan adrese baskın

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu imal ve ticareti yapılan adrese baskın

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası’nda D.D. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda 15 gram metamfetamin, 1 adet bong aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet cep telefonu ve 13 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen madde ve materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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