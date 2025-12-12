HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen saha çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı 1

İl genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 57,74 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, ayrıca peçeteye emdirilmiş halde 4 parça toplam 9,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı 2

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümraniye'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandıÜmraniye'de silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 3 şüpheli tutuklandıİzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.