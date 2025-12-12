Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen saha çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenlendi.

İl genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 57,74 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, ayrıca peçeteye emdirilmiş halde 4 parça toplam 9,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA