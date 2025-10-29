Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda M.Y. (38), E.Y. (33) ve 18 yaşından küçük bir çoğunun bir ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 19,02 gram metamfetamin, 68,89 gram esrar, 16 adet sentetik ecza, 1,05 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır