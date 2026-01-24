HABER

Meriç ve Tunca nehirlerinde debi yağışlarla yükseldi

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne ile nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'da son dönemde etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yükseldi.

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle dip seviyelerde akan nehirler, bölgedeki yağışlarla yeniden canlandı. Ocak ayı başında saniyede yaklaşık 170 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi, sağanakların ardından 257 metreküpe ulaştı.

NEHİRLERİN DEBİ YAĞIŞLARLA YÜKSELDİ

Tunca Nehri'nde ise debi yaklaşık iki kat artarak 4 metreküp/saniyeden 7 metreküp/saniyeye çıktı. Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu.

Meriç Nehri kenarındaki işletmecilerden Can Pekbaş, AA muhabirine, yağmur ve kar yağışlarının nehirleri doldurduğunu söyledi.

"YAĞIŞLAR HEM KURAKLIĞI ÖNLEDİ HEM DE TARIMSAL ÜRÜNLERE FAYDA SAĞLADI"

Yaz aylarındaki kuraklığın etkisinin ortadan kalktığını belirten Pekbaş, "Son dönemdeki yağışlar herkesi sevindirdi. Nehir, yağışlarla birlikte eskisi gibi coşkulu şekilde akmaya başladı. Yağışlar hem yazın yaşanabilecek kuraklığın önüne geçti hem de tarımsal üretime katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

