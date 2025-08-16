HABER

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak tutuklandı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde E.Ö. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 124 gram metamfetamin, 30 adet Captagon hap, 8 adet 300 mg Gerica hap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silaha el konulurken, E.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

