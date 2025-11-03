Uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı! Cezaları belli oldu

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklar S.D, S.E, C.Z.Y. ve F.C. katıldı. Sanık N.Ö. ise duruşmaya Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Sanıklar, savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.D, F.C, S.E. ve N.Ö. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 16 yıl 6'şar ay hapis ve 165'er bin lira adli para cezasına hükmetti. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 68 bin 700 lira adli para cezası verilen, etkin pişmanlıktan yararlanan C.Z.Y. ise yattığı süre göz önüne alınarak ve iyi hal indirimi uygulanarak tahliye edildi.

Kastamonu'da günlük kiralık bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 2024 yılının Ekim ayında düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklanmıştı.

