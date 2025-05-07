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Uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçundan 3 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalararak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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