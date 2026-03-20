Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Siverek’te yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Nitelikli Suçlardan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik" yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli şahıs, Siverek ilçesinde JASAT ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA