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Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu satıcısı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İkametinde uyuşturucu madde ve hassas teraziler ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Adapazarı ilçesinde F.Y.’nin (43) bir kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 4 parça halinde 21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), uyuşturucu yapımında kullanılan 134 gram aseton, AM-2201 maddesi karışımı ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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