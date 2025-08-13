HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli, 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli İ.N.’yi tespit etti. Adresine yapılan baskında İ.N., 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı 1

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.N. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!
Edirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklamaEdirne’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Antalya'da öfkeli damat dehşeti!

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.