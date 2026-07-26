Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 900 gram skunk, kokain ve pres makinesi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.A., R.K. ve M.K. isimli şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin S.G. isimli şahsa uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 900 gram skunk, 50 gram kokain, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan pres makinesi ile çok sayıda boş paket ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin TL, bin dolar ve 90 euroya da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan B.A., R.K. ve M.K. hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatılırken, S.G. hakkında ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır