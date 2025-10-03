HABER

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek suçlarından toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası alan firari hükümlü K.U., özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K. U.’nun Maltepe'de bir evde saklandığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda firari hükümlü K. U. gözaltına alındı. Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen K. U. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'Hükümlü veya Tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ayrıca iki ayrı dosyadan da UYAP aramasının olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

