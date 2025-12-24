Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu İstanbul dışına sıçradı! Muğla, Adana ve Antalya'da operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması her geçen gün daha da genişliyor. Sanat, medya ve spor dünyasını sarsan soruşturma İstanbul dışına da sıçradı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhşa teşvik etmek' suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

MUĞLA, ADANA VE ANTALYA'YA SIÇRADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli, Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 20 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU İÇMEKTE KULLANILAN APARATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır