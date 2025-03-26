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Uyuşturucudan yakalanan şüpheliye ev hapsi cezası verildi! Evinden çıkmayan şey kalmadı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 17:21
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucudan yakalanan şüpheliye ev hapsi cezası verildi! Evinden çıkmayan şey kalmadı...

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

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EV HAPSİ CEZASI ALDI

Operasyonda evde yapılan aramalarda; 102 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 9mm çapında 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av fişeği ile 500 adet kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli M.S. (44) yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı adli makamlarca M.S. elektronik kelepçeli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası uyuşturucu operasyonu
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