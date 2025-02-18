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  4. Uyuşturucunun etkisindeki iki genç, arkadaşlarını önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar! Camı parçalayıp 10 metreden yere çakıldı...

Uyuşturucunun etkisindeki iki genç, arkadaşlarını önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar! Camı parçalayıp 10 metreden yere çakıldı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 14:03
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İstanbul'un göbeği Fatih’te korkunç olay! Fas uyruklu İlyas Belaiz, kuzeni W.S ile İstanbul’a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S., İlyas Belaziz’i darbedip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz hayatını kaybetti.

Uyuşturucunun etkisindeki iki genç, arkadaşlarını önce darp edip sonra camdan dışarı fırlattılar! Camı parçalayıp 10 metreden yere çakıldı...

İstanbul'da yaşanan olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı.

ISTANBUL---FATIH’TE-UYUSTURUCU-ETKISINDE_570440_168970

HAYATINI KAYBETTİ

Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı.

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Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISTANBUL---FATIH’TE-UYUSTURUCU-ETKISINDE_570444_168970

ISTANBUL---FATIH’TE-UYUSTURUCU-ETKISINDE_570445_168970

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih Fas uyuşturucu darp cam
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