Uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 3 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 1 ikamet, 1 araç ve 5 şahıs üzerinde arama çalışmasında 3 şahıs tutuklandı.

Uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 3 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 ikamet, 1 araç ve 5 şahıs üzerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 36 parça halinde 222 bin 508 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 6,5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 gram metamfetamin maddi ele geçirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs, TCK 188. Maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) kapsamında gözaltına alınırken şüpheli şahıslardan birinin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildiği öğrenildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen (2) şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şüpheli şahıs ise tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

