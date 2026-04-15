HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucuyu tavan arasına sakladılar… Polis tek tek ortaya çıkardı

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri, tavan arasına gizlenmiş uyuşturucuyu ortaya çıkardı.

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri, tavan arasına gizlenmiş uyuşturucuyu ortaya çıkardı. İş yeri ve iki araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yiğitler Mahallesi’nde yürütülen operasyonda, bir iş yeri ile iki ayrı araçta mahkeme kararıyla arama yapıldı.

Aramalar sırasında iş yerinin tavan arasında yapılan incelemede gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan detaylı aramalarda, 3 adet hassas terazi, 365 gram esrar maddesi ve 14 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında V.A., E.A. ve E.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasının avukatı 'olayın faili' diyerek isim verdiGülistan Doku soruşturmasının avukatı 'olayın faili' diyerek isim verdi
Microsoft kırmızı kod ilan etti! CEO Satya Nadella düğmeye bastıMicrosoft kırmızı kod ilan etti! CEO Satya Nadella düğmeye bastı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.