Uyuşturucuyu tavan arasına sakladılar… Polis tek tek ortaya çıkardı

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri, tavan arasına gizlenmiş uyuşturucuyu ortaya çıkardı. İş yeri ve iki araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yiğitler Mahallesi’nde yürütülen operasyonda, bir iş yeri ile iki ayrı araçta mahkeme kararıyla arama yapıldı.

Aramalar sırasında iş yerinin tavan arasında yapılan incelemede gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan detaylı aramalarda, 3 adet hassas terazi, 365 gram esrar maddesi ve 14 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında V.A., E.A. ve E.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.