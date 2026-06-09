Uzaklaştırma kararı olan koca serbest kalıp yeniden eve gidince tutuklandı

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yıllık evli olan ve 3 çocukları bulunan S.Ş. (35) ile kocası B.Ş. (38), 27 Nisan 2026 tarihinden bu yana ayrı yaşamaya başladı. Hakkında eşine yaklaşmama kararı bulunan adam, önceki gün barışmak amacıyla eşinin evine gidince kadın ise şikayetçi oldu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ş., dün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeden çıktıktan sonra yeniden eşinin yanına giderek şikayetini geri almasını istediği öne sürülen B.Ş. hakkında eşi S.Ş., KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.Ş.’yi yeniden gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır