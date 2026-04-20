Uzayda 'yanlış yörünge' krizi: Blue Origin'in başarısı kursakta kaldı!

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, ilk kez bir New Glenn roketini yeniden uçurmayı başardı. Fakat şirket, asıl görevini yerine getiremedi. Çünkü AST SpaceMobile'a ait iletişim uydusunun hedeflenen yörüngeye ulaştırılmasında başarısız olundu.

Enes Çırtlık

Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay şirketi Blue Origin, ilk kez New Glenn roketlerinden birini yeniden uçurmayı başardı. Ancak şirket, asıl görevinde yani müşterisi AST SpaceMobile'a ait bir iletişim uydusunu yörüngeye yerleştirme hedefinde aksilikle karşılaştı.

YANLIŞ YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLDİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre, AST SpaceMobile, yaptığı açıklamada New Glenn roketinin üst kademesinin BlueBird 7 uydusunu "planlanandan daha alçak" bir yörüngeye yerleştirdiğini duyurdu. Şirkete göre uydu, roketten başarıyla ayrıldı ve çalışmaya başladı ancak ulaşılan yükseklik operasyonları sürdürebilmek için yetersiz kaldı. Uydunun artık yörüngeden çıkarılarak Dünya atmosferinde yanmaya bırakılması gerekecek.

Bununla birlikte bu görev, Blue Origin'in New Glenn programı için ilk büyük başarısızlığı temsil ediyor. Roket, 10 yılı aşkın bir geliştirme sürecinin ardından ilk uçuşunu Ocak 2025'te gerçekleştirmişti. Söz konusu görev ise New Glenn'in bir müşteri yükünü uzaya taşıdığı ikinci uçuş oldu; bunun öncesinde roket geçen Kasım ayında NASA adına Mars'a gidecek ikiz uzay aracını uzaya fırlatmıştı.

