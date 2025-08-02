Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile kırsal mahallerde su baskınları yaşandı.

BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞTÜ

Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yolcu indirme ve bindirme yapmak üzere durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI

Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Herhangibi yaralanan olmazken ağaç devrilmesi sonucunda otobüste hafif maddi hasar meydana geldi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır