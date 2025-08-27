HABER

Üzerine tarım aleti devrilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaman’da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk yapılan arama çalışmaları sonrasında üzerine tarım aleti devrilmiş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte köye giden Mehmet Dural (10) bir anda ortalıktan kayboldu. Dural’ı bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp çocuk için arama çalışması başlatan ekipler, Dural'ı kaybolduktan 4 saat sonra dedesinin evinin arkasında üzerine tarım aleti devrilmiş halde buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dural, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede Dural’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Dural’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

