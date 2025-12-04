HABER

Uzman çavuş, bacanağını öldürdükten sonra yaşamına son verdi

Kırıkkale'de bir uzman çavuş, yaklaşık 3 yıldır ayrı yaşadığı karısıyla boşanmasına neden olduğunu iddia ettiği bacanağını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. İddiaya göre 2 bacanak arasındaki husumetin, nikah öncesi evlilik sözleşmesi niteliğinde imzalatılan senetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir inşaat sahası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'da görev yapan uzman çavuş Mesut Yurt (39), 15 günlük yıllık izne ayrıldıktan sonra bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Yurt, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Altunkaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mesut Yurt'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

HUSUMET SEBEBİ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

İddiaya göre, Mesut Yurt'un yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı yaşadığı ve olay günü boşanma davasının bulunduğu öğrenildi. Altunkaş'ın, nikah öncesi Yurt'a evlilik sözleşmesi niteliğinde bir senet imzalattığı ve bu nedenle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğu öne sürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA

