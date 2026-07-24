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Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme: Sürücü tutuklandı

Kırıkkale’de Jandarma Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme: Sürücü tutuklandı

Kaza, 22 Temmuz’da Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu’nun (30) kullandığı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı personeli Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum’da toprağa verildi.
Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.D., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme: Sürücü tutuklandı 1

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme: Sürücü tutuklandı 2

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme: Sürücü tutuklandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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