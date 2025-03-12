HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman Doktor'dan iftar ve sahurda beslenme uyarısı! Bu besinlerden uzak durun

Uzman Doktor'dan iftar ve sahurda beslenme uyarısı! Bu besinlerden uzak durun

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ortasına yaklaşılırken uzmanlardan beslenme uyarıları gelmeye devam ediyor. Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, iftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzman Doktor'dan iftar ve sahurda beslenme uyarısı! Bu besinlerden uzak durun

Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, Ramazanda sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayında sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Söğüt, "Ramazan ayında mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda ağır yemeklerden, kızartmalar, aşırı şeker içeren gıdalardan uzak durulmalı. Bunun yerine kahvaltılıklar, tam tahıllı ekmek tercih edilmeli. Çay ve kahve tüketimi sahurda çok yapılmamalıdır" dedi.

AW409707_01

İftar açılırken hafif bir çorba ya da atıştırmalıkla başlanması tavsiyesinde bulunan Dr. Söğüt, "Sonrasında ana yemeğe geçilmeli. Hatta ana yemeğe geçilmeden bir 10-15 dakikalık ara verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Aksi taktirde ciddi sindirim sorunları yaşanabilir. Ana yemekler sebzeli yemekler, baklagiller ve etli yemekler dönüşümlü olarak tercih edilmelidir. Yemeklerin yanında salata tüketilmelidir. Ayrıca ağır tatlılardan kaçınılmalı az şekerli tatlılar tüketilmelidir. Su tüketimi aralıklı bir bardak şeklinde yapılmalıdır. Üst üste aşırı miktarda su içilmesini tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Dr. Söğüt, yemeklerden yarım saat sonra yürüyüş ya da egzersiz yapmanın da son derece faydalı olacağını sözlerine ekledi.

(İHA)

İstanbul'da trafik tartışması! "Ehliyetim zaten yok" İstanbul'da trafik tartışması! "Ehliyetim zaten yok"
Bakanlıktan Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümlerine incelemeBakanlıktan Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümlerine inceleme
Anahtar Kelimeler:
iftar Sahur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.