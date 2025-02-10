HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman isimden kritik uyarı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını geçiştirmeyin!

Uzman isimden kritik uyarı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını geçiştirmeyin!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.02.2025 17:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Topcu, miyokardit olarak bilinen kalp kası iltihabı hastalığının her yaşta görülebildiğine dikkat çekerek, kış mevsimi dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının geçiştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzman isimden kritik uyarı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını geçiştirmeyin!

Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Semra Topcu, influenza (grip) virüsü gibi viral enfeksiyonların bazı riskli hasta gruplarında kalbi yorup zayıf düşürebileceğini ve kalp kası iltihabi hastalığına yol açabildiğini söyledi.

Kış mevsimi dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının geçiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Topcu, “Kalp kası iltihaplanması genellikle, İnfluenza (grip) virüsü, COVID-19 (SARS-CoV-2) Coxsackie B virüsü, Epstein-Barr virüsü (EBV), Herpes virüsü ve HIV virüsü gibi viral enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Elbette hastalığın başka etmenleri de var. Bazı otoimmün hastalıklar, bakteriyel enfeksiyonlar, kullanılan bazı ilaçlar (kemoterapi ilaçları, bazı antibiyotikler gibi) da miyokarditin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu noktada önemli olan şey, basit bir enfeksiyon gibi görmeden sağlığınızı ciddiye almanızdır. Kış nedeniyle daha sık üst solunum yolu enfeksiyonu oluyoruz. Özellikle, İnfluenza virüsündeki vaka artışı biz uzmanları tedirgin ediyor. Hastalık sürecinde bazı özel hasta gruplarında kalp kasları etkilenebiliyor ve bazen geçici bazen de kalıcı olarak kalp kaslarında işlev kaybı olabiliyor. Hastaların muhakkak kalp sağlıklarını da bu çerçevede özen göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

‘BAZI OTOİMMÜN HASTALIKLAR, KALP KASI İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR’

Bazı otoimmün hastalıklarının da kalp kası iltihabına neden olduğunu söyleyen Topcu, “Bağışıklık sistemi viral enfeksiyon ya da bazı tetikleyiciler varlığında gereğinden fazla aktifleşerek kendi vücut hücrelerine de saldırabiliyor, miyokardit bu durumlardan biridir. Bağışıklık sisteminin uygunsuz şekilde kendi dokularına karşı ürettiği antikorlarla iltihaba neden olmak suretiyle kendi vücuduna zarar verdiği Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı, eklem iltihabının sık görülen formlarından romatoid artrit, akciğer ve lenf düğümleri başta olmak üzere göz, cilt ve kalp gibi vücudun herhangi bir yerinde bağışıklık sistemindeki küçük inflamatuar hücre kümelerinin büyümesiyle ortaya çıkan Sarkoidoz gibi hastalıklar kalp kasına etkisi olan hastalıklardır. Bu hastalıklar da bağışıklık hücreleri kendi kalp kası hücresinin de antijen gibi algılayarak ona karşı antikor oluşturup kalp kasını hasarlandırabilir” dedi.

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLAN KİŞİLERİ DAHA AĞIR ŞEKİLDE ETKİLİYOR’

Miyokarditin, kalp yetmezliği gibi ciddi durumlara sebebiyet verebileceğini söyleyen Doç. Dr. Topcu, “Viral enfeksiyonların seyri sırasında olağandışı göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma, nabızda değişkenlik ve bayılma gibi durumlar varsa miyokardit açısından dikkatli olunmalı ve kardiyoloji başvurusunda bulunmalıyız. Miyokardit belirtileri bazı hastalarda silik olabilirken bazı hastalarda kalp yetersizliği benzeri bir tablo ile karşımıza gelebilir. Bu hastalıkta da birçok hastalık gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha ağır şekilde etkiliyor. Bağışıklık sisteminizin güçlü kalması için gerekli tüm takviyeleri almalısınız. Sağlıklı beslenme ve egzersiz kalp sağlığının dostudur. Özellikle kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonundan korunabilmek için de uzman hekim yönlendirmesiyle gerekli aşıları olmanızı öneririz” dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
öksürük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe-Galatasaray tartışması can aldı! Evinden aldığı silahla dehşet saçtı

Fenerbahçe-Galatasaray tartışması can aldı! Evinden aldığı silahla dehşet saçtı

Mansur Yavaş çekildi, İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı!

Mansur Yavaş çekildi, İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı!

Galatasaray'dan ilk açıklama: Başvuru yapıldı!

Galatasaray'dan ilk açıklama: Başvuru yapıldı!

Masaj salonunda 'kamera iddiası' üzerine harekete geçildi

Masaj salonunda 'kamera iddiası' üzerine harekete geçildi

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.