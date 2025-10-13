HABER

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir”

Kardiyolog Vijay Kunadian, yüksek tansiyonla mücadele için her gün uyguladığı beş basit ama etkili yöntemi paylaştı. Türkiye’de her üç yetişkinden birini etkileyen yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi riskler taşıyor. Sinsi belirtileri nedeniyle genellikle geç fark edilen bu hastalığı kontrol altına almak için Kunadian’ın önerileri büyük önem taşıyor. İşte tansiyonu düşürmek için günlük yaşamınıza ekleyebileceğiniz beş alışkanlık...

Sedef Karatay

Newcastle Üniversitesi’nde kardiyolog olan Vijay Kunadian, tansiyonunu normal seviyelerde tutmak için her gün uyguladığı beş yöntemi paylaştı.

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir” 1

Newcastle Üniversitesi’nde görev yapan kardiyolog Vijay Kunadian, Daily Mail’e tansiyonu düşürmenin yollarını anlattı.

İşte Kunadian’ın her gün uyguladığı beş alışkanlık:

1. "FERMENTE GIDALAR TANSİYONU AZALTABİLİR”

Son araştırmalar, kefir, lahana turşusu ve miso gibi fermente gıdaların bağırsak sağlığını desteklemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğünü gösteriyor. Kunadian, “Fermente gıdalar, yağ asitlerini parçalayarak kolesterolü düşürür ve dengeli beslenmeyle tansiyonu azaltabilir” dedi.

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir” 2

Beslenme uzmanı Dr. Holly Neill de bağırsak florasındaki çeşitliliğin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguluyor: “Bağırsak bakterileri, lifleri kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürür ve bu bileşikler kalp sağlığını destekler.”

2. LİFLİ BESİNLER TÜKETİN

Lifli gıdalar, hem bağırsak hem de kalp sağlığı için kritik. Sindirilmeyen lifler, metabolizmayı destekler ve besin emilimini iyileştirerek enfeksiyon riskini azaltır. Uzmanlar, tuz tüketimini azaltmayı, bol sebze-meyve ve az yağlı gıdalar tüketmeyi öneriyor. Avustralyalı araştırmacılar, günde sadece 5 gram ek lif alımının bile büyük ve küçük kan basıncını düşürdüğünü ortaya koydu.

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir” 3

3. HAFTADA 150 DAKİKA ORTA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Egzersiz, kalp kasını güçlendirerek oksijen kullanımını artırır ve yüksek tansiyonu düşürür. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, haftada 150 dakika orta tempolu yürüyüş önerse de, yeni araştırmalar kısa süreli egzersizlerin de etkili olduğunu gösteriyor. Yayımlanan bir çalışma, günde iki kez beş dakikalık egzersizin bile kalp-damar sağlığını iyileştirdiğini kanıtladı.

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir” 4

4. “SİGARA İÇMEK KALBE BENZİN DÖKMEK GİBİDİR"

Sigara, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte birinden sorumlu. Bu zararlı alışkanlık, damarlarda plak birikimine ve pıhtı oluşumuna yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Kunadian, “Sigara içmek, kalbe benzin dökmek gibidir. Vücuda giren toksinler damar sağlığını doğrudan tahrip eder” diyerek sigaranın zararlarına dikkat çekti.

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir” 5

5. "HER KADEHTE RİSK ARTAR"

2023’te 20 bin kişiyle yapılan bir araştırma, alkol tüketiminin kan basıncını artırdığını gösterdi. Alkolü azaltmak, kilo kontrolüne yardımcı olarak tansiyonu dengeleyebiliyor. Kunadian, “Alkolden tamamen vazgeçmek zor olabilir, ancak her kadehte risk artar. Ölçülü içmek en akıllıca seçimdir” diyor.

Uzman kardiyologdan tansiyonu dengelemek için her gün yapılacak 5 altın öneri! Tansiyon hastaları dikkat: “Kalbe benzin dökmek gibidir” 6

Yüksek tansiyonun sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayan Kunadian, bu beş alışkanlığın düzenli uygulandığında tansiyonu kontrol altına almada büyük fark yaratabileceğini belirtiyor.

