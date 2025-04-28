HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Uzmanlar uyardı! Aşırı işlenmiş gıdalarda erken ölüm tehlikesi!

Bilim insanları, bisküvi, dondurma, kahvaltılık mısır gevreği ve gazlı içecekler gibi aşırı işlenmiş gıdaların fazla tüketiminin erken ölümle ilişkili olabileceğini saptadı.

Uzmanlar uyardı! Aşırı işlenmiş gıdalarda erken ölüm tehlikesi!

Sonuçları "American Journal of Preventive Medicine"da yayımlanan araştırma kapsamında bilim insanları, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Meksika, İngiltere ve ABD'deki 30-69 yaş aralığındaki kişilerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin anketleri ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri inceledi.

Araştırmalarında bilim insanları, tatlandırıcı, yüksek oranda şeker, doymuş yağ ve tuz içeren aşırı işlenmiş gıdaların daha fazla tüketildiği ABD ve İngiltere'deki erken ölümlerin yaklaşık yüzde 14'ünü bu gıdaların yol açtığı zararlarla ilişkilendirdi.

ERKEN ÖLÜMLERİN YÜZDE 4'Ü İLE BAĞLANTILI!

Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaların daha az tüketildiği Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde ise bu gıdaların erken ölümlerin yaklaşık yüzde 4'ü ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bu verilere dayanarak, 2018'de ABD'de yaşanan yaklaşık 124 bin erken ölüm vakasının aşırı işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı olabileceğini belirten bilim insanları, İngiltere'de ise bu sayının 18 bin civarında olabileceğini ileri sürdü.

Çalışma sonucunda, aşırı işlenmiş gıdaların direkt olarak erken ölüme neden olduğu çıkarımı yapılamayacağını belirten bilim insanları, kişinin egzersiz düzeyi, yaşam tarzı gibi faktörlerin de önemli rol oynadığını vurguladı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çamura saplanan vatandaşı itfaiye kurtardı!Çamura saplanan vatandaşı itfaiye kurtardı!
Zelenskiy'den ateşkes yanıtı: "Beklemesine gerek olmadığına inandığını düşünüyoruz"Zelenskiy'den ateşkes yanıtı: "Beklemesine gerek olmadığına inandığını düşünüyoruz"

Anahtar Kelimeler:
uyarı uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş kaos! İspanya'da acil durum ilanı!

Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş kaos! İspanya'da acil durum ilanı!

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama: "Hiç risk kalmadı, İstanbul çok rahat"

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama: "Hiç risk kalmadı, İstanbul çok rahat"

Isparta Valiliği'nin deprem paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı: 'Kamyon geçmiş olabilir mi?'

Isparta Valiliği'nin deprem paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı: 'Kamyon geçmiş olabilir mi?'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.