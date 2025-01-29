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Uzmanlar uyardı! Hazımsızlık o hastalığın habercisi olabilir..

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 17:20
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Hazımsızlık, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetler basit bir sindirim problemi mi yoksa kalp hastalığının habercisi mi? Uzmanlar uyarıyor: Göğüs ağrısı olmadan bile bu belirtiler kalp krizine işaret edebilir! Erken teşhis hayat kurtarır, belirtileri sakın hafife almayın! İşte detaylar…

Uzmanlar uyardı! Hazımsızlık o hastalığın habercisi olabilir..

Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi hazımsızlık şikayetlerinin genellikle yemek borusu, mide, safra kesesi veya bağırsaklarla ilgili sorunları işaret ettiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alirıza Erbay, “Ancak, bu belirtiler bazen kalp hastalıklarının habercisi olabilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alirıza Erbay, hazımsızlığın kalp sağlığına etkisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilim ve teknoloji alanında kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen, kalp ve damar hastalıklarının sıklığının ne yazık ki azaltılamadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Alirıza Erbay, “Hatta hastalıkları doğru teşhis etme yeteneğimiz arttıkça, kalp ve damar hastalıklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin sanılandan daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

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“MİDE SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR”

Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi hazımsızlık şikayetlerinin genellikle yemek borusu, mide, safra kesesi veya bağırsaklarla ilgili sorunları işaret ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Erbay, “Ancak, bu belirtiler bazen kalp hastalıklarının bir habercisi olabilir. Çoğu kişi göğüs ağrısı olmadan bu tür şikayetlerin kalp hastalığı ile ilgili olabileceğini düşünmez ve şikayetlerin geçmesini bekler ya da dahili bölümlere başvurur. Bu durum, hayati tehlike taşıyan bir kalp hastalığının gözden kaçmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

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“KALP KRİZİNDE HAZIMSIZLIK BELİRTİSİ”

Kalbin diyafram ile komşu olduğu sağ tarafını etkileyen kalp-damar tıkanıklıklarının hazımsızlık şikayetleri ile ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Erbay, “Özellikle yaşlı bireyler ve şeker hastalığı olan kişilerde göğüs ağrısı yerine hazımsızlık belirtileri görülebilir. Kalbe gelen ve kalpten uzaklaşan sinir ağlarının karmaşık yapısı nedeniyle, kalp krizi ağrıları sadece göğüste değil; boyun, çene, kollar, omuzlar, sırt ve karın bölgelerinde de hissedilebilir” dedi.

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“UZUN SÜREN ŞİKAYETLER VARSA DOKTORA GİDİLMELİ”

Ne zaman doktora başvurulması gerektiğini de söyleyen Uzm. Dr. Erbay, “Hazımsızlık şikayetleri uzun süreli, azalıp artan bir şekilde veya sık tekrarlayan bir yapıda ise vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Doğru teşhis için dikkatli bir muayene ve hastaya ayrılan 15-20 dakikalık süre bile birçok sorunun çözümüne ışık tutabilir. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Kalp sağlığınıza özen gösterin ve belirtileri hafife almayın” şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
hazımsızlık mide ağrısı kalp hastalığı belirtileri kalp krizi belirtileri
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