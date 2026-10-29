Uzmanlara göre küresel ısınma İsviçre'deki onlarca dağ evini tehdit ediyor

Perşembe günü yayınlanan medya raporlarına göre, küresel ısınma, eriyen donmuş topraklar ve geri çekilen buzullar nedeniyle dağ altyapısını tehdit ederek İsviçre Alplerini giderek daha fazla istikrarsızlaştırıyor ve İsviçre Alplerindeki dağ evlerinin neredeyse yarısını etkiliyor.

İsviçre Alp Kulübü (SAC), bazı dağ evlerini başka yere taşımak ve yeni tesisler ile koruyucu önlemler için milyonlarca dolar harcamak zorunda kalıyor, diye bildirdi Swiss Info haber sitesi.

KÜRESEL ISINMA İSVİÇRE'DEKİ ONLARCA DAĞ EVİNİ TEHDİT EDİYOR

Bernese Oberland'daki Mutthorn dağ kulübesinde çatlaklar sürekli olarak yayılıp genişliyordu ve donmuş toprağın çözülmesi nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için 2021'de kapatıldı.

İsviçre Alp Kulübü'nün (SAC) Weissenstein bölümü başkanı Fabienne Notter, İsviçre kamu yayın kuruluşu RTS'ye verdiği demeçte, "Bu kulübenin muhtemelen bir yüz yıl daha dayanmayacağını biliyorduk. Ancak bu kadar çabuk çökmesi bizi gerçekten korkuttu" dedi.

İsviçre Alpleri'ne yayılmış 152 SAC kulübesinden 65'i, donmuş toprağın erimesiyle tehdit altında olan bölgelerde bulunuyor. Ayrıca, kaya düşmeleri, toprak kaymaları ve yer hareketleri nedeniyle erişim yolları da giderek daha tehlikeli hale geliyor.

Bern kantonu doğal afetler sorumlusu Nils Hahlen, "Neyin ne zaman düşeceğini tahmin edemeyiz. Ama kesin olan bir şey var ki, çökecek," dedi.

Aletsch Buzulu her yıl dört ila altı metre arasında kalınlık kaybediyor, bu da basamaklı yapının her iki veya üç yılda bir uzatılmasını gerektiriyor.

Kulübenin yöneticisi Christoph Sager, "Eriyen kar suları tükendiğinde, mevcut suyun bir sonraki Mayıs ayına kadar yetmesi gerekiyor" dedi.

Bir örnekte, Mutthorn kulübesinin yerine, orijinal yerden yaklaşık 900 metre (yarım mil) uzaklıkta, daha sağlam bir zemine ve çığlara daha az maruz kalan bir yere yenisi inşa edildi.

Eski kulübe, 2025 yazında 480.000 dolardan fazla bir maliyetle tamamen söküldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır