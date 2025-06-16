Lezzeti kadar besin değeri ile de son derece kıymetli olan üzüm, ağustos ayında tezgâhlardaki yerini alırken ekim ayına kadar taze şekilde temin edilebilir. Bazen bu süre kasım ayını da bulabilmektedir. 100 gram kadar üzümde 50 kalori, 2 miligram sodyum, 1 gram lif, 7 gram şeker bulunmaktadır. Besin değeri olarak oldukça zengin olan üzümün çekirdeği de son derece faydalıdır.

Üzümün faydaları nelerdir?

Yaz aylarında çok tüketilen kırmızı ve yeşil renkleri ve çeşitleri ile çok sevilen üzüm insan sağlığı açısından da çok faydalı bir meyve olarak bilinir. Meyve hali ile içerdiği bazı vitamin ve mineraller ile insan sağlığına olan faydalarından bazıları şunlardır:

Kan şekerini dengeler ve düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp sağlığını korur ve destekler:

Göz sağlığına faydalıdır.

Uyku kalitesini arttırır.

Hazımsızlığı giderir.

Kabızlığı giderir.

Yaşlanma etkilerinden kaynaklı olan belirtileri azaltır ve oluşmasının önüne geçer.

Kemikleri güçlendirir.

Mantarlara ve bakterilere karşı bedeni korur.

Vücutta oluşan inflamasyonu azaltır.

Vücudun gereksinim duyduğu suyu vücuda sağlar.

Ruh halini sakinleştirir.

Dikkati ve odaklanmayı arttırır.

Hafızayı güçlendirir.

Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeği neye iyi gelir?

Tadı ve insan sağlığına olan türlü faydaları ile çok sevilen ve tüketilen üzümün çekirdeği de şifa kaynağı olarak kabul edilir. Direkt olarak meyve formunda çiğ çiğ tüketilebilen üzüm birçok tatlıda, hamur işinde, pasta ve dondurmada da yer almaktadır. Üzüm çekirdeği ve üzüm çekirdeğinden elde edilen yağ ve toz insan sağlığına çeşitli faydalar sağlar. Bolca vitamin ve mineral içeren üzüm meyvesinin çekirdeği toz ve yağ formlarının da şu yararları vardır:

Kan şekerini dengeler.

İltihabı önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Ciltteki hücreleri onarır ve yeniler.

Dolaşım sistemini rahatlatıcı etkisi vardır.

Uyku sorunlarını giderir, uyku kalitesini arttırır.

Göz sağlığını korumada etkilidir.

Karaciğeri temizler.

Böbreklerin işleyişini düzene sokar.

Kabızlığa iyi gelir.

Kas yapısını güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir.

Üzüm meyvesinin çekirdeğinin çeşitli işlemlerden geçmesi ile elde edilen üzüm çekirdeği yağı faydalarının başında kolesterol üzerindeki olumlu etkileri gelir. Kan akışını arttıran üzüm çekirdeği yağı kan basıncını da düşürür. Ayrıca kolajen üretiminde de etkili olan üzüm çekirdeği yağının bilinen ve kabul edilen faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklığı güçlendirir.

Tırnakları ve saçları güçlendirir.

Kalp sağlığını korur.

Antioksidan kaynağıdır.

Yaşlanma etkilerini geciktirir.

Cilt sağlığını destekler.

Ciltteki iltihabı azaltır.

İnsülin direncini düşürür.

Kemikleri destekler.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Sivilce, akne gibi cilt sorunlarını giderir.

Kırmızı ve siyah üzümün çekirdeklerinden elde edilen üzüm çekirdeği tozu faydaları da çeşitlilik gösterir. Güçlü bir vitamin ve lif kaynağı olan üzümün kabuğu ile çekirdeklerinden yapılan üzüm çekirdeği tozu insan sağlığı için çok faydalıdır. Bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir:

Kalp rahatsızlıklarına karşı direnci arttırır.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Varislere iyi gelir.

Antibakteriyel özelliği bulunur.

Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltıcı etkisi bulunur.

Çocuklara, hamilelere, emziren annelere verilmesi önerilmeyen üzüm çekirdeği yağı ve üzüm çekirdeği tozu mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok fazla yararlı olduğu halde bazı yan etkilere neden olabilir. Ne kadar miktarlarda ve ne sıklıkta kullanılacağı da önemlidir.

Üzüm çekirdeğinin doktor tarafından herhangi bir aksi durum belirtilmediyse gün içinde en fazla bir tatlı kaşığı kadar tüketmenin yeterli olduğu bilinmektedir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan üzüm çekirdeği tozu, diyet listelerinde de yer alarak diyet yapan kişiye uzun süre tokluk hissi vermesinin yanı sıra vücuda enerji de sağlamaktadır.