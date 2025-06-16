Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeği neye iyi gelir?

Lezzeti kadar besin değeri ile de son derece kıymetli olan üzüm, ağustos ayında tezgâhlardaki yerini alırken ekim ayına kadar taze şekilde temin edilebilir. Bazen bu süre kasım ayını da bulabilmektedir. 100 gram kadar üzümde 50 kalori, 2 miligram sodyum, 1 gram lif, 7 gram şeker bulunmaktadır. Besin değeri olarak oldukça zengin olan üzümün çekirdeği de son derece faydalıdır.
Yaz aylarında çok tüketilen kırmızı ve yeşil renkleri ve çeşitleri ile çok sevilen üzüm insan sağlığı açısından da çok faydalı bir meyve olarak bilinir. Meyve hali ile içerdiği bazı vitamin ve mineraller ile insan sağlığına olan faydalarından bazıları şunlardır:
Tadı ve insan sağlığına olan türlü faydaları ile çok sevilen ve tüketilen üzümün çekirdeği de şifa kaynağı olarak kabul edilir. Direkt olarak meyve formunda çiğ çiğ tüketilebilen üzüm birçok tatlıda, hamur işinde, pasta ve dondurmada da yer almaktadır. Üzüm çekirdeği ve üzüm çekirdeğinden elde edilen yağ ve toz insan sağlığına çeşitli faydalar sağlar. Bolca vitamin ve mineral içeren üzüm meyvesinin çekirdeği toz ve yağ formlarının da şu yararları vardır:
Üzüm meyvesinin çekirdeğinin çeşitli işlemlerden geçmesi ile elde edilen üzüm çekirdeği yağı faydalarının başında kolesterol üzerindeki olumlu etkileri gelir. Kan akışını arttıran üzüm çekirdeği yağı kan basıncını da düşürür. Ayrıca kolajen üretiminde de etkili olan üzüm çekirdeği yağının bilinen ve kabul edilen faydalarından bazıları şunlardır:
Kırmızı ve siyah üzümün çekirdeklerinden elde edilen üzüm çekirdeği tozu faydaları da çeşitlilik gösterir. Güçlü bir vitamin ve lif kaynağı olan üzümün kabuğu ile çekirdeklerinden yapılan üzüm çekirdeği tozu insan sağlığı için çok faydalıdır. Bilinen faydalarından bazıları şu şekildedir:
Çocuklara, hamilelere, emziren annelere verilmesi önerilmeyen üzüm çekirdeği yağı ve üzüm çekirdeği tozu mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok fazla yararlı olduğu halde bazı yan etkilere neden olabilir. Ne kadar miktarlarda ve ne sıklıkta kullanılacağı da önemlidir.
Üzüm çekirdeğinin doktor tarafından herhangi bir aksi durum belirtilmediyse gün içinde en fazla bir tatlı kaşığı kadar tüketmenin yeterli olduğu bilinmektedir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan üzüm çekirdeği tozu, diyet listelerinde de yer alarak diyet yapan kişiye uzun süre tokluk hissi vermesinin yanı sıra vücuda enerji de sağlamaktadır.