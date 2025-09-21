Üzümünü hasada kadar korumak isteyen çiftçinin sıfır maliyetli çözümü kuşları uzaklaştırıyor

Köyde bağcılıkla uğraşan Adnan Özcan, hasadın bu son günlerinde en büyük sorun olan kuşları ve yaban hayvanlarını bağından uzak tutmak için pet şişe gibi atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı ’kuş savar’ rüzgargülleriyle son nöbetler tutuluyor. Sazlı Mahallesi’nde bağcılıkla uğraştığını belirten Özcan, "Bağımdaki üzümlerimi satmak ve korumak için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Hasat mevsiminin sonuna geldik, bu yoğun ses çıkaran düzenekler son savunmamız. Kendi yaptığım sıfır maliyetli bu sistem, kuşları bağımızdan uzaklaştırıyor" dedi.

Özcan, üzümlerin gelişim sürecinden itibaren kullandığı bu sistemin, özellikle hasat dönemi sonundaki bu kritik zamanda büyük fayda sağladığını belirtti. Ürettiği üzümleri talep edenlere taze olarak satan çiftçi, üzüm toplama süreci tamamen bittikten sonra ise geriye kalan üzümlerle geleneksel pekmez kaynatma işlemine geçeceklerini söyledi. Özcan, hem ürününü değerlendirdiğini hem de aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.



(İA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır