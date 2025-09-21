HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üzümünü hasada kadar korumak isteyen çiftçinin sıfır maliyetli çözümü kuşları uzaklaştırıyor

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde, üzüm hasat mevsiminin sonuna gelinirken, bağlarda kuş ve yaban hayvanlarına karşı son nöbetler ses çıkaran düzeneklerle devam ediyor. Üzüm bağı sahibi çiftçi, tamamen kendi geliştirdiği sıfır maliyetli yöntemle ürününü hasada kadar korumanın mücadelesini veriyor.

Üzümünü hasada kadar korumak isteyen çiftçinin sıfır maliyetli çözümü kuşları uzaklaştırıyor

Köyde bağcılıkla uğraşan Adnan Özcan, hasadın bu son günlerinde en büyük sorun olan kuşları ve yaban hayvanlarını bağından uzak tutmak için pet şişe gibi atık malzemeleri değerlendirerek yaptığı ’kuş savar’ rüzgargülleriyle son nöbetler tutuluyor. Sazlı Mahallesi’nde bağcılıkla uğraştığını belirten Özcan, "Bağımdaki üzümlerimi satmak ve korumak için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Hasat mevsiminin sonuna geldik, bu yoğun ses çıkaran düzenekler son savunmamız. Kendi yaptığım sıfır maliyetli bu sistem, kuşları bağımızdan uzaklaştırıyor" dedi.
Özcan, üzümlerin gelişim sürecinden itibaren kullandığı bu sistemin, özellikle hasat dönemi sonundaki bu kritik zamanda büyük fayda sağladığını belirtti. Ürettiği üzümleri talep edenlere taze olarak satan çiftçi, üzüm toplama süreci tamamen bittikten sonra ise geriye kalan üzümlerle geleneksel pekmez kaynatma işlemine geçeceklerini söyledi. Özcan, hem ürününü değerlendirdiğini hem de aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Üzümünü hasada kadar korumak isteyen çiftçinin sıfır maliyetli çözümü kuşları uzaklaştırıyor 1

Üzümünü hasada kadar korumak isteyen çiftçinin sıfır maliyetli çözümü kuşları uzaklaştırıyor 2

Üzümünü hasada kadar korumak isteyen çiftçinin sıfır maliyetli çözümü kuşları uzaklaştırıyor 3
(İA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı: "265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi’nin ilk aşamasını tamamladık"Bakan Yumaklı: "265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi’nin ilk aşamasını tamamladık"
Deremezra köyü muhtarı Kuru yardım istiyorDeremezra köyü muhtarı Kuru yardım istiyor

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.